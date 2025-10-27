Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Lac de la Maix Truchtersheim
Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Lac de la Maix
Truchtersheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-01 08:30:00
fin : 2026-03-01 18:30:00
2026-03-01
Renseignement auprès de Daniel HOECHSTETTER au 06 75 95 79 93.
Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking de football de Truchtersheim. .
Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 76 90 98 cvk67370@gmail.com
English :
Information from Daniel HOECHSTETTER on 06 75 95 79 93.
German :
Informationen bei Daniel HOECHSTETTER unter 06 75 95 79 93.
Italiano :
Per ulteriori informazioni, contattare Daniel HOECHSTETTER al numero 06 75 95 79 93.
Espanol :
Para más información, contacte con Daniel HOECHSTETTER en el 06 75 95 79 93.
