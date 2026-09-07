Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Les Géants du Nideck Truchtersheim
dimanche 8 novembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Les Géants du Nideck
Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 08:45:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim.
Votre guide : Jean-Marie HEGENHAUSER au 06 25 51 21 18. .
Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 51 21 18 cvk67370@gmail.com
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English :
L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Les Géants du Nideck Truchtersheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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