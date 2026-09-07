Informations pratiques

Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Saessolsheim

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-28 13:15:00

fin : 2026-10-28 18:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Sortie du mercredi après-midi organisée par le Club Vosgien du Kochersberg.

Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. 0 .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 03 22 20 cvk67370@gmail.com

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English :

Wednesday afternoon outing organized by the Club Vosgien du Kochersberg.

L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Saessolsheim Truchtersheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg