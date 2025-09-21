Sortie balade à vélo : circuit patrimoine et gourmandise Site archéologique des Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu

Sortie balade à vélo : circuit patrimoine et gourmandise Dimanche 21 septembre, 10h00 Site archéologique des Tours Mirandes Vienne

Gratuit. Limité à 20 places. Prévoir votre vélo et vos équipements de protection individuelle.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Partez pour environ 10 km de balade à vélo entre chemins champêtres, patrimoine et vues imprenables sur la campagne. Accessible à tous, l’itinéraire alterne entre nature paisible et petites pépites patrimoniale. Parfait pour une échappée douce et ressourçante, en famille ou entre amis !

Daté des Ier et IIIe siècles ap. J.-C., ce site gallo-romain s'étend sur plus d'une centaine d'hectares entre les communes de Vendeuvre-du-Poitou et de Chéneché.

Découvert une première fois au XIXe siècle, il a réellement fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles et de sauvetages à l’arrivée du Colonel Charles Potut au début des années 60. La sécheresse de 1976 a permis d’établir et de reproduire la majeure partie du plan grâce à la photographie aérienne.

Il s’agissait d’une grande agglomération secondaire composée d’un quartier résidentiel, d’un quartier artisanal, d’un sanctuaire, d’un théâtre et d’une esplanade longtemps appelée forum. Réaménagé depuis 2009, vous pouvez admirer aujourd’hui les vestiges du sanctuaire ainsi que les restes du mur sud de l’esplanade. Lors des découvertes, fortuites ou dues aux fouilles, sont apparues de belles sculptures, comme « l’Amour », ainsi que les nombreuses poteries et autres marbres provenant des pays les plus somptueux de l’Antiquité. Parkings.

Journées européennes du patrimoine 2025

