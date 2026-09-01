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Sortie balade Afterwork La boîte à vélo Guéret

vendredi 18 septembre 2026 · La boîte à vélo · Guéret

Sortie balade Afterwork La boîte à vélo Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La boîte à vélo
Adresse
14 Avenue Pasteur
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

Sortie balade Afterwork

La boîte à vélo 14 Avenue Pasteur Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Sortie VTT, VTTAE d’environ 30 km.
Au progRamme : plaisir, convivialité et beaux sentiers   .

La boîte à vélo 14 Avenue Pasteur Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 16 24 

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English : Sortie balade Afterwork

L’événement Sortie balade Afterwork Guéret a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Guéret

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