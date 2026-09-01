AGENDA · Guéret
Sortie balade Afterwork La boîte à vélo Guéret
vendredi 18 septembre 2026 · La boîte à vélo · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Sortie balade Afterwork
La boîte à vélo 14 Avenue Pasteur Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Sortie VTT, VTTAE d’environ 30 km.
Au progRamme : plaisir, convivialité et beaux sentiers .
La boîte à vélo 14 Avenue Pasteur Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 16 24
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English : Sortie balade Afterwork
L’événement Sortie balade Afterwork Guéret a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Guéret
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