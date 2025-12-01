Sortie Balade nature contée

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Flânerie entre imaginaire et connaissances naturalistes à la découverte des secrets de la nature.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English : Outing: Storytelling nature walks

A stroll through imagination and naturalist knowledge to discover the secrets of nature.

German : Ausflug: Erzählter Naturspaziergang .

Flanieren zwischen Fantasie und naturalistischem Wissen auf der Entdeckung der Geheimnisse der Natur.

Italiano : Gita: Passeggiata nella natura con racconti

Una passeggiata tra immaginazione e conoscenze naturalistiche per scoprire i segreti della natura.

Espanol : Salida: Paseo por la naturaleza con historias

Un paseo por la imaginación y el conocimiento naturalista para descubrir los secretos de la naturaleza.

L’événement Sortie Balade nature contée Servoz a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc