Sortie « Balade nature contée » Maison du Lieutenant Servoz
Sortie Balade nature contée
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
2025-12-24
Flânerie entre imaginaire et connaissances naturalistes à la découverte des secrets de la nature.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English : Outing: Storytelling nature walks
A stroll through imagination and naturalist knowledge to discover the secrets of nature.
German : Ausflug: Erzählter Naturspaziergang .
Flanieren zwischen Fantasie und naturalistischem Wissen auf der Entdeckung der Geheimnisse der Natur.
Italiano : Gita: Passeggiata nella natura con racconti
Una passeggiata tra immaginazione e conoscenze naturalistiche per scoprire i segreti della natura.
Espanol : Salida: Paseo por la naturaleza con historias
Un paseo por la imaginación y el conocimiento naturalista para descubrir los secretos de la naturaleza.
