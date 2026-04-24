Schwerdorff

Sortie Balade Nature Les plantes sauvages comestibles

5 lieu dit Grafenthal Schwerdorff Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Un dimanche par mois, Les saveurs du Grafenthal vous proposent des balades naturelles pour apprendre à reconnaitre 10 plantes sauvages et en savoir plus sur leurs usages et histoire ! La visite comprend également des dégustations de plantes et des fiches thématiques. Le parcours est d’environ 4 kilomètres. Inscription obligatoire via téléphone ou mail.Tout public

15 .

5 lieu dit Grafenthal Schwerdorff 57320 Moselle Grand Est +33 6 74 62 86 49 lessaveursdugrafenthal@gmail.com

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English :

One Sunday a month, Les saveurs du Grafenthal offer nature walks where you can learn to recognize 10 wild plants and find out more about their uses and history! The tour also includes plant tastings and themed fact sheets. The route is approximately 4 kilometers long. Registration required by phone or e-mail.

L’événement Sortie Balade Nature Les plantes sauvages comestibles Schwerdorff a été mis à jour le 2026-04-24 par TROIS FRONTIERES TOURISME