[SORTIE] Bassins des Lumières à Bordeaux Bordeaux Sabres

Bordeaux Bassins des Lumières Sabres Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Sortie en co voiturage
Allons découvrir ensemble le nouveau programme qui sera dévoilé le 7 février et profitez des tarifs négociés par l’ACL.
Matisse, La symphonie des couleurs
Frida Kahlo, En plein cœur
Inscription au 06 33 07 33 62 ou sabresacl@orange.fr .
Bordeaux Bassins des Lumières Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
English : [SORTIE] Bassins des Lumières à Bordeaux
Car-sharing outing
Let’s discover together the new program to be unveiled on February 7, and take advantage of the rates negotiated by ACL.
Matisse, The symphony of colors
Frida Kahlo, En plein c?ur
