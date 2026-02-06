[SORTIE] Bassins des Lumières à Bordeaux Bordeaux Sabres

[SORTIE] Bassins des Lumières à Bordeaux

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Inscription au 06 33 07 33 62 ou sabresacl@orange.fr .

Inscription au 06 33 07 33 62 ou sabresacl@orange.fr

English : [SORTIE] Bassins des Lumières à Bordeaux

Car-sharing outing

Let’s discover together the new program to be unveiled on February 7, and take advantage of the rates negotiated by ACL.

Matisse, The symphony of colors

Frida Kahlo, En plein c?ur

