Sortie BB Natur 0-3 ans Park Kerlaouen Lesneven
Sortie BB Natur 0-3 ans Park Kerlaouen Lesneven vendredi 6 février 2026.
Sortie BB Natur 0-3 ans
Park Kerlaouen 48 rue du Général De Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 10:00:00
fin : 2026-02-06 11:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Une sortie nature pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, grand-parents, assistantes maternelles pour réaliser des activités d’éveil à la nature ponctuées d’histoires, chants et comptines en breton.
Sur inscription.
Thématique du 6 février Vive les crêpes Gouel ar Chandelour .
Park Kerlaouen 48 rue du Général De Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 58 08 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie BB Natur 0-3 ans
L’événement Sortie BB Natur 0-3 ans Lesneven a été mis à jour le 2026-01-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne