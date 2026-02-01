Sortie BB Natur 0-3 ans Park Kerlaouen Lesneven

Sortie BB Natur 0-3 ans

Park Kerlaouen 48 rue du Général De Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-06 11:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Une sortie nature pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, grand-parents, assistantes maternelles pour réaliser des activités d’éveil à la nature ponctuées d’histoires, chants et comptines en breton.

Sur inscription.

Thématique du 6 février Vive les crêpes Gouel ar Chandelour .

Park Kerlaouen 48 rue du Général De Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 58 08 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie BB Natur 0-3 ans

L’événement Sortie BB Natur 0-3 ans Lesneven a été mis à jour le 2026-01-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne