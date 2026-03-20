Sortie biodiversité en nocturne La Villedé Ardin

Sortie biodiversité en nocturne

La Villedé Géosite de la Marbrière Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sortie biodiversité en nocturne aux abords de cette ancienne

carrière animée par Clément Braud (Sortir des ronces). .

La Villedé Géosite de la Marbrière Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Sortie biodiversité en nocturne

L’événement Sortie biodiversité en nocturne Ardin a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine