Sortie Biodiversité en partenariat avec L’OISON – Montmoreau, 17 mai 2025 09:30, Montmoreau.

Charente

Sortie Biodiversité en partenariat avec L’OISON Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17 11:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Samedi 17 mai de 9h30 à 11h30, partez en balade en bord de Tude à Montmoreau pour une sortie biodiversité guidée par un libraire naturaliste local et Pierre Sabler, animateur de L’Oison. Gratuit, sur inscription.

.

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 contact@evs-loison.fr

English :

Saturday May 17 from 9:30 to 11:30 am, take a stroll along the banks of the Tude in Montmoreau for a biodiversity outing guided by a local naturalist bookseller and Pierre Sabler, L’Oison’s animator. Free, registration required.

German :

Am Samstag, den 17. Mai von 9:30 bis 11:30 Uhr können Sie am Ufer der Tude in Montmoreau einen Ausflug zur Biodiversität machen, der von einem lokalen Naturbuchhändler und Pierre Sabler, Animateur von L’Oison, geleitet wird. Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Sabato 17 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, passeggiata lungo le rive della Tude a Montmoreau per un’uscita sulla biodiversità guidata da un libraio naturalista locale e da Pierre Sabler, coordinatore de L’Oison. Gratuito, è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

El sábado 17 de mayo, de 9.30 a 11.30 h, dé un paseo por las orillas del Tude, en Montmoreau, en una excursión sobre biodiversidad guiada por un librero naturalista local y Pierre Sabler, coordinador de L’Oison. Gratuito, previa inscripción.

L’événement Sortie Biodiversité en partenariat avec L’OISON Montmoreau a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente