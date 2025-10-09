Sortie bord de mer à la découverte de l’estran Pors Rand Pleubian

Sortie bord de mer à la découverte de l’estran Pors Rand Pleubian jeudi 9 octobre 2025.

Sortie bord de mer à la découverte de l’estran

Pors Rand Parking de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-11-07 16:00:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-11-07

Explorez l’estran et découvrez un écosystème unique ! Coquillages, crustacés et autres créatures marines vous dévoileront leurs secrets. Apprenez comment ces espèces s’adaptent aux marées et aux conditions marines lors d’une sortie captivante.

Pensez à mettre des bottes .

Pors Rand Parking de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie bord de mer à la découverte de l’estran Pleubian a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose