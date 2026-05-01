Saint-Jean-de-Luz

Sortie botanique à la découverte de la flore des landes !

31 Rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Partez explorer la flore des landes de Nouvelle-Aquitaine. Au cœur de cette sortie Simethis mattiazzii, une plante typique de nos landes, à observer dans son milieu naturel. La balade est animée par Romane Guichard du Conservatoire botanique national Sud-Atlantique et Nicolas Van Meer du Jardin botanique littoral. Rendez-vous à 9h45 au Jardin botanique littoral — covoiturage organisé au départ du jardin. À l’issue de la sortie, venez découvrir l’exposition Ex(S)istere au jardin, consacrée à Simethis mattiazzii et 13 autres plantes remarquables. Gratuit sur inscription .

31 Rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Sortie botanique à la découverte de la flore des landes !

L’événement Sortie botanique à la découverte de la flore des landes ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque