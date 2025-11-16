Sortie botanique arbres et écorces Ebersmunster
Sortie botanique arbres et écorces Ebersmunster dimanche 16 novembre 2025.
Sortie botanique arbres et écorces
Ebersmunster Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Lors de cette balade, apprenez à reconnaître les arbres même sans leurs feuilles. Tout public
A l'automne, les feuilles tombent…mais les écorces parlent encore ! Lors de cette balade, apprenez à reconnaître les arbres même sans leurs feuilles. Tout public.
Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemuut.org
English :
On this walk, learn to recognize trees even without their leaves. Open to all
German :
Lernen Sie bei diesem Spaziergang, Bäume auch ohne Blätter zu erkennen. Für alle Altersgruppen
Italiano :
In questa passeggiata, imparate a riconoscere gli alberi anche senza foglie. Aperto a tutti
Espanol :
En este paseo, aprenda a reconocer los árboles incluso sin sus hojas. Abierto a todos
