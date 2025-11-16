Sortie botanique arbres et écorces Ebersmunster

Sortie botanique arbres et écorces

Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

A l'automne, les feuilles tombent…mais les écorces parlent encore ! Lors de cette balade, apprenez à reconnaître les arbres même sans leurs feuilles. Tout public.

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemuut.org

English :

On this walk, learn to recognize trees even without their leaves. Open to all

German :

Lernen Sie bei diesem Spaziergang, Bäume auch ohne Blätter zu erkennen. Für alle Altersgruppen

Italiano :

In questa passeggiata, imparate a riconoscere gli alberi anche senza foglie. Aperto a tutti

Espanol :

En este paseo, aprenda a reconocer los árboles incluso sin sus hojas. Abierto a todos

L’événement Sortie botanique arbres et écorces Ebersmunster a été mis à jour le 2025-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme