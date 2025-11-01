Sortie botanique + Atelier Herbier Esplanade Frédéric Mistral Barbentane

Sortie botanique + Atelier Herbier Esplanade Frédéric Mistral Barbentane samedi 1 novembre 2025.

Sortie botanique + Atelier Herbier

Samedi 1er novembre 2025 de 9h30 à 12h. Esplanade Frédéric Mistral Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

2025-11-01

Sortie botanique dans la Montagnette.

La commune et l’association Habilis, en partenariat avec le CEN et le CPIE, vous convient à la sortie botanique et l’atelier herbier organisés dans le cadre de l’ABC.

Rendez-vous à 9h30 au parking de l’Esplanade Frédéric Mistral.



Vous partez à la découverte des plantes médicinales dans la Montagnette suivie de la fabrication d’un carnet de cueillette. L’atelier Herbier se déroulera à la Salle du Conseil derrière la mairie. .

Esplanade Frédéric Mistral Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

English :

Botanical outing in the Montagnette.

German :

Botanischer Ausflug in die Montagnette.

Italiano :

Escursione botanica alla Montagnette.

Espanol :

Salida botánica en la Montagnette.

L'événement Sortie botanique + Atelier Herbier Barbentane a été mis à jour le 2025-10-22