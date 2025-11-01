Sortie botanique + Atelier Herbier Esplanade Frédéric Mistral Barbentane
Samedi 1er novembre 2025 de 9h30 à 12h. Esplanade Frédéric Mistral Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône
Sortie botanique dans la Montagnette.
La commune et l’association Habilis, en partenariat avec le CEN et le CPIE, vous convient à la sortie botanique et l’atelier herbier organisés dans le cadre de l’ABC.
Rendez-vous à 9h30 au parking de l’Esplanade Frédéric Mistral.
Vous partez à la découverte des plantes médicinales dans la Montagnette suivie de la fabrication d’un carnet de cueillette. L’atelier Herbier se déroulera à la Salle du Conseil derrière la mairie. .
Esplanade Frédéric Mistral Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
English :
Botanical outing in the Montagnette.
German :
Botanischer Ausflug in die Montagnette.
Italiano :
Escursione botanica alla Montagnette.
Espanol :
Salida botánica en la Montagnette.
