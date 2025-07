Sortie botanique Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Sortie botanique Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 2 août 2025.

Sortie botanique

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Rendez-vous pour une balade découverte de la flore estivale, animée par Rossana.

Pratique Lieu de départ précisé quelques jours avant la sortie.

Gratuit avec adhésion annuelle au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Sortie botanique

Join us for a walk to discover the summer flora, led by Rossana.

Practical: Departure point to be confirmed a few days before the outing.

Free with annual membership at the Café associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

German :

Treffen Sie sich zu einem Spaziergang zur Entdeckung der Sommerflora, der von Rossana geleitet wird.

Praktische Hinweise: Der Startort wird einige Tage vor dem Ausflug bekannt gegeben.

Kostenlos mit Jahresmitgliedschaft im Café associatif l’Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Italiano :

Unitevi a Rossana in una passeggiata alla scoperta della flora estiva.

Pratica: punto di partenza da confermare qualche giorno prima dell’uscita.

Gratuito con iscrizione annuale al Café associatif l’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis.

Espanol :

Acompaña a Rossana en un paseo para descubrir la flora estival.

Práctica: punto de salida por confirmar unos días antes de la salida.

Gratuito con inscripción anual en el Café asociativo l’Escarbille, 121 rue du Perche en Boissy-Maugis.

