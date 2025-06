Sortie botanique Découverte des plantes des sous-bois Carnac 15 juillet 2025 10:00

Morbihan

Sortie botanique Découverte des plantes des sous-bois Lieu communiqué à l’inscription Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15

2025-08-05

2025-08-19

À 10h Sortie botanique Découverte des plantes des sous-bois

Sortie pour apprendre à mieux connaître et reconnaître les plantes comestibles et les arbres avec leurs usages et leurs croyances.

Balade découverte des plantes des sous-bois, circuit mégalithes Redécouvrez les arbres et plantes sauvages, médicinales et comestibles des sous-bois bretons !

Déambulation végétale entre forêt et mégalithes du sentier du Manio observation botanique, anecdotes, histoire de quelques plantes et arbres de la tradition celte et notions d’herboristerie.

Dégustation de tisane en fin d’animation.

Envoi d’un compte-rendu avec résumé et photos par mail après la balade.

Avec Primelle ou Lisa, de l’association Incroyables Chemins, herbaliste, formatrices et productrices de plantes médicinales à Ploemel (56).

15 personnes maximum, INSCRIPTION obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Carnac.

Durée 2 heures. Prévoir des chaussures de marche, un bloc note et un crayon.

Réservation via Billetweb ou à l’office de tourisme de Carnac. Lieu communiqué à la réservation .

Lieu communiqué à l’inscription

Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie botanique Découverte des plantes des sous-bois Carnac a été mis à jour le 2025-06-21 par OT DE CARNAC