SORTIE BOTANIQUE: ENFANTS PARENTS Plounéour-Ménez

SORTIE BOTANIQUE: ENFANTS PARENTS

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Cette sortie vous permettra ainsi qu’à vos enfants de savoir reconnaitre les plantes et comment ne pas les confondre.

Vous profiterez d’anecdotes et d’histoires sur ces plantes pour rendre ce moment riche d’apprentissage, mais également ludique et interactif. .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91

