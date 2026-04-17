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Sortie botanique ENS parking de l’église Mouthier-Haute-Pierre

Sortie botanique ENS parking de l’église Mouthier-Haute-Pierre

Sortie botanique ENS parking de l’église Mouthier-Haute-Pierre dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : parking de l'église

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25920 Mouthier-Haute-Pierre

Département : Doubs

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Mouthier-Haute-Pierre

Sortie botanique ENS

parking de l’église 40 Rue de Besançon Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

RDV parking de l’église de Mouthier-Hautepierre

Les fruits sauvages comestibles ou toxiques de la région. Ouvrez grand les yeux et laissez les couleurs de l’automne vous traverser. Le cycle végétal entre bientôt en dormance, avant l’hiver c’est un feu d’artifice sucré et chaudement coloré que les plantes nous offrent. Certains de leurs fruits peuvent se manger oui, mais pas tous ! Venez apprendre à les différencier dans cette sortie botanique au point de vue magique !   .

parking de l’église 40 Rue de Besançon Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75  julie@assoplantescompagnes.fr

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English :

L’événement Sortie botanique ENS Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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