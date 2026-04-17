Sortie botanique ENS parking de l’église Mouthier-Haute-Pierre

Mouthier-Haute-Pierre

Sortie botanique ENS

parking de l’église 40 Rue de Besançon Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

RDV parking de l’église de Mouthier-Hautepierre

Les fruits sauvages comestibles ou toxiques de la région. Ouvrez grand les yeux et laissez les couleurs de l’automne vous traverser. Le cycle végétal entre bientôt en dormance, avant l’hiver c’est un feu d’artifice sucré et chaudement coloré que les plantes nous offrent. Certains de leurs fruits peuvent se manger oui, mais pas tous ! Venez apprendre à les différencier dans cette sortie botanique au point de vue magique ! .

parking de l’église 40 Rue de Besançon Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr

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English :

L’événement Sortie botanique ENS Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)