Sortie botanique ENS parking de l’église Mouthier-Haute-Pierre
Sortie botanique ENS parking de l’église Mouthier-Haute-Pierre dimanche 6 septembre 2026.
Mouthier-Haute-Pierre
Sortie botanique ENS
parking de l’église 40 Rue de Besançon Mouthier-Haute-Pierre Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
RDV parking de l’église de Mouthier-Hautepierre
Les fruits sauvages comestibles ou toxiques de la région. Ouvrez grand les yeux et laissez les couleurs de l’automne vous traverser. Le cycle végétal entre bientôt en dormance, avant l’hiver c’est un feu d’artifice sucré et chaudement coloré que les plantes nous offrent. Certains de leurs fruits peuvent se manger oui, mais pas tous ! Venez apprendre à les différencier dans cette sortie botanique au point de vue magique ! .
parking de l’église 40 Rue de Besançon Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr
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English :
L’événement Sortie botanique ENS Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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