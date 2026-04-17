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Sortie botanique ENS place de l’église Vuillafans

Sortie botanique ENS place de l’église Vuillafans

Sortie botanique ENS place de l’église Vuillafans samedi 20 juin 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Vuillafans-echevanne, près de l'église

Ville : 25840 Vuillafans

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vuillafans

Sortie botanique ENS

place de l’église Vuillafans-echevanne, près de l’église Vuillafans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A la découverte des plantes culinaires et médicinales de l’été.
Aiguisez vos sens et plongez à la découverte des plantes culinaires et médicinales de ce joli sentier.
Rendez-vous au parking de l’église de Vuillafans   .

place de l’église Vuillafans-echevanne, près de l’église Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75  julie@assoplantescompagnes.fr

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English : Sortie botanique ENS

L’événement Sortie botanique ENS Vuillafans a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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