Vuillafans

Sortie botanique ENS

place de l’église Vuillafans-echevanne, près de l’église Vuillafans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A la découverte des plantes culinaires et médicinales de l’été.

Aiguisez vos sens et plongez à la découverte des plantes culinaires et médicinales de ce joli sentier.

Rendez-vous au parking de l’église de Vuillafans .

place de l’église Vuillafans-echevanne, près de l’église Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr

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English : Sortie botanique ENS

L’événement Sortie botanique ENS Vuillafans a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)