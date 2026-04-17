Sortie botanique ENS place de l’église Vuillafans
Sortie botanique ENS place de l’église Vuillafans samedi 20 juin 2026.
Vuillafans
Sortie botanique ENS
place de l’église Vuillafans-echevanne, près de l’église Vuillafans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A la découverte des plantes culinaires et médicinales de l’été.
Aiguisez vos sens et plongez à la découverte des plantes culinaires et médicinales de ce joli sentier.
Rendez-vous au parking de l’église de Vuillafans .
place de l’église Vuillafans-echevanne, près de l’église Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie botanique ENS
L’événement Sortie botanique ENS Vuillafans a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Vuillafans (Doubs)
- Sports Nature Évasion Vuillafans Doubs 1 mai 2026
- Source Bleue Vuillafans Doubs 1 mai 2026
- Vallon et Cascade du Raffenot Vuillafans Doubs 1 mai 2026