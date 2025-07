Sortie botanique et mycologique Lorris

Sortie botanique et mycologique

Carrefour de la résistance Lorris Loiret

Début : Samedi 2025-09-13 09:45:00

2025-09-13

Sortie botanique et mycologique, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, animée par Claude Mousset, Marc Rose et Jean-Pierre Méral. ​

Carrefour de la résistance Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12 mycobota.loiret@wanadoo.fr

English :

Botanical and mycological outing, in the Orléans state forest, Lorris massif, led by Claude Mousset, Marc Rose and Jean-Pierre Méral. ?

German :

Botanische und mykologische Exkursion, im Staatswald von Orléans, Massif de Lorris, geleitet von Claude Mousset, Marc Rose und Jean-Pierre Méral. ?

Italiano :

Uscita botanica e micologica nella foresta demaniale di Orléans, massiccio di Lorris, guidata da Claude Mousset, Marc Rose e Jean-Pierre Méral. ?

Espanol :

Excursión botánica y micológica en el bosque estatal de Orleans, macizo de Lorris, dirigida por Claude Mousset, Marc Rose y Jean-Pierre Méral. ?

