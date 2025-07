Sortie botanique et mycologique Varennes-Changy

Sortie botanique et mycologique Varennes-Changy samedi 13 décembre 2025.

Sortie botanique et mycologique

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 09:45:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Sortie mycologique et botanique à l’étang de Varennes-Changy, et repas au restaurant de l’autoroute A77 à 12H30, au Jardin des Arbres (aire de l’A77 accessible sans entrer sur l’autoroute), animée par Michel Deniau, Claude Mousset, Marc Rose et Jean-Pierre Méral. ​

Pour la sortie, rendez-vous à 9H45 au parking de l’autoroute (au nord de Nogent-sur-Vernisson, prendre la direction A77 PARIS, Varennes-Changy, puis Aire du Jardin des arbres). ​ Ne pas entrer sur l’autoroute. .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12 mycobota.loiret@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie botanique et mycologique Varennes-Changy a été mis à jour le 2025-07-23 par OT GATINAIS SUD