Sortie botanique et sensorielle Le Mans Le Mans

Balade botanique et sensorielle à la découverte des plantes sauvages comestibles. Reconnaissance et utilisations.

Lors d’une balade tranquille au Parc du Gué de Maulny je vous emmène découvrir ou approfondir vos connaissances sur une douzaine de plantes sauvages comestibles, en vous permettant de les découvrir de façon sensorielle, mais aussi via l’étymologie du nom de la plante, ses usages, ses propriétés et les recettes pour les déguster. .

English :

A botanical and sensory walk to discover wild edible plants. Recognition and uses.

German :

Botanischer und sensorischer Spaziergang zur Entdeckung von essbaren Wildpflanzen. Erkennung und Verwendung.

Italiano :

Una passeggiata botanica e sensoriale alla scoperta delle piante selvatiche commestibili. Riconoscimento e usi.

Espanol :

Un paseo botánico y sensorial para descubrir plantas silvestres comestibles. Reconocimiento y usos.

