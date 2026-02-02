Sortie botanique et sensorielle

Parc du Gué de Maulny Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-04 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-09-12 2026-09-19 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05

Balade botanique et sensorielle à la découverte des plantes sauvages comestibles. Reconnaissance et utilisations.

Lors d’une balade tranquille au Parc du Gué de Maulny je vous emmène découvrir ou approfondir vos connaissances sur une douzaine de plantes sauvages comestibles, en vous permettant de les découvrir de façon sensorielle, mais aussi via l’étymologie du nom de la plante, ses usages, ses propriétés et les recettes pour les déguster. .

Parc du Gué de Maulny Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 25 09 63 contact@sauvagesdesaison.com

English :

A botanical and sensory walk to discover wild edible plants. Recognition and uses.

