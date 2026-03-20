Sortie botanique exploration d’une aulnaie

31 Rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

L’ envie d’observer la nature comme un botaniste ? Participez à la première sortie botanique de l’année dans une aulnaie de Saint-Jean-de-Luz pour identifier et inventorier les plantes. Rendez-vous au Jardin botanique littoral Sortie animée par Romane Guichard (Conservatoire botanique national sud-atlantique) et un animateur du jardin. Pensez à prendre bottes, carnet, appareil photo, eau… Adultes et ados accompagnés .

31 Rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Sortie botanique exploration d’une aulnaie

L’événement Sortie botanique exploration d’une aulnaie Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque