Saulx-le-Duc

Sortie botanique participative à Saulx-le-Duc

Saulx-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Botaniste en herbe ou curieux de nature ? Vous souhaitez apprendre ou partager vos connaissances et anecdotes sur la flore de notre région ?

Cette animation est faite pour vous !

Sur un parcours aussi court que riche en observation, nous vous proposons d’enfiler l’uniforme du botaniste équipé d’une loupe et d’un guide de détermination (guides et loupes disponibles pour ceux qui n’en ont pas).

Le monde végétal n’aura bientôt plus de secret pour vous !

NB Sportif en quête d’adrénaline, s’abstenir la vitesse moyenne de la sortie est estimée à 200m/heure. .

Saulx-le-Duc 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sortie botanique participative à Saulx-le-Duc

L’événement Sortie botanique participative à Saulx-le-Duc Saulx-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)