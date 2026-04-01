Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’Église Pouilloux
Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’Église Pouilloux samedi 25 avril 2026.
Pouilloux
Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales
Place de l’Église Départ du parking Pouilloux Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Guidés par Delphine Suzor, de l’école Gerard Ducerf, vous serez invités à observer, mémoriser, les plantes rencontrées et à mieux comprendre leurs propriétés et leurs usages. .
Place de l’Église Départ du parking Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 36 40 libre.regard@gmail.com
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English : Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales
L’événement Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Pouilloux a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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