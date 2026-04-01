Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’Église Pouilloux

Pouilloux

Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales

Place de l’Église Départ du parking Pouilloux Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Guidés par Delphine Suzor, de l’école Gerard Ducerf, vous serez invités à observer, mémoriser, les plantes rencontrées et à mieux comprendre leurs propriétés et leurs usages. .

Place de l’Église Départ du parking Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 36 40 libre.regard@gmail.com

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English : Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales

L’événement Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Pouilloux a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)