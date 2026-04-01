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Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’Église Pouilloux

Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Place de l’Église Pouilloux samedi 25 avril 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Départ du parking

Ville : 71230 Pouilloux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit Tarif abonné

Pouilloux

Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales

Place de l’Église Départ du parking Pouilloux Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Guidés par Delphine Suzor, de l’école Gerard Ducerf, vous serez invités à observer, mémoriser, les plantes rencontrées et à mieux comprendre leurs propriétés et leurs usages.   .

Place de l’Église Départ du parking Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 36 40  libre.regard@gmail.com

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English : Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales

L’événement Sortie botanique plantes sauvages comestibles et médicinales Pouilloux a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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