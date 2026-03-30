Sortie bowling à Bergerac Maison de la Vie Citoyenne Miramont-de-Guyenne
Sortie bowling à Bergerac Maison de la Vie Citoyenne Miramont-de-Guyenne mardi 7 avril 2026.
Sortie bowling à Bergerac
Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale organise une sortie bowling à Bergerac destiné aux enfants au plus de 6 ans. Venez vous amusez, transport compris en minibus depuis Miramont.
La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale organise une sortie bowling à Bergerac destiné aux enfants au plus de 6 ans. Venez vous amusez, transport compris en minibus depuis Miramont. .
Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 30 98
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English : Sortie bowling à Bergerac
The Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale is organizing a family cooking workshop with meal sharing. This colorful meal will enable you to discuss and exchange tips and tricks for preparing a good meal in a convivial atmosphere. Reserve your place before January 22.
L’événement Sortie bowling à Bergerac Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Lauzun
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