Sortie Brame du Cerf Montmorillon
Sortie Brame du Cerf Montmorillon vendredi 26 septembre 2025.
Sortie Brame du Cerf
Montmorillon Montmorillon Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Approche et écoute crépusculaire du monde la nuit.
Rencontre en immersion du peuple de la nuit (chauve-souris, chouettes, insectes, mammifères divers) et du roi de la forêt.
Laissons-nous guider dans le monde nocturne et approchons ces habitants discrets de nos campagnes.
Découvrons leurs modes de vie (chasse, déplacement, reproduction, territoire, …) et apprenons à écouter chaque bruit pour déceler la présence du vivant.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Vienne et Gartempe dans le cadre du PCAET.
Montmorillon, 20h00 Gratuit Ouvert à tous Lieu communiqué lors de l’inscription.
Réservation obligatoire
Renseignements au 05.49.91.71.54. .
Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 054991715
English : Sortie Brame du Cerf
German : Sortie Brame du Cerf
Italiano :
Espanol : Sortie Brame du Cerf
L’événement Sortie Brame du Cerf Montmorillon a été mis à jour le 2025-09-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne