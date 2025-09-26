Sortie Brame du Cerf Montmorillon

Sortie Brame du Cerf Montmorillon vendredi 26 septembre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Approche et écoute crépusculaire du monde la nuit.

Rencontre en immersion du peuple de la nuit (chauve-souris, chouettes, insectes, mammifères divers) et du roi de la forêt.

Laissons-nous guider dans le monde nocturne et approchons ces habitants discrets de nos campagnes.

Découvrons leurs modes de vie (chasse, déplacement, reproduction, territoire, …) et apprenons à écouter chaque bruit pour déceler la présence du vivant.

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Vienne et Gartempe dans le cadre du PCAET.

Montmorillon, 20h00 Gratuit Ouvert à tous Lieu communiqué lors de l'inscription.

Réservation obligatoire

Renseignements au 05.49.91.71.54. .

Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 054991715

L’événement Sortie Brame du Cerf Montmorillon a été mis à jour le 2025-09-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne