Sortie brame du cerf Ormoy

Avec Yves Husson, agent ONF, venez écouter les cerfs bramer dans la forêt d’Ormoy.

Parcours dans les bois non adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées.

Rendez-vous à 20h à Ormoy pour un début de balade à 20h30.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Jussey.

Tarifs 5€ par adulte, 2,50€ pour les jeunes de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

