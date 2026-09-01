Sortie brame du cerf Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Sortie brame du cerf

Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Comme chaque année nous vous proposons une sortie brame du cerf. Cette sortie est suivie d’un petit film de 15 min en immersion dans le monde du cerf. Puis d’un repas froid et d’un apéro offert le tout dans une ambiance conviviale.

.

Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As we do every year, we’re offering a deer rutting season outing. The outing is followed by a short 15-minute film that immerses you in the world of deer. Then, we’ll enjoy a cold meal and complimentary drinks, all in a friendly atmosphere.

L’événement Sortie brame du cerf Tuffalun a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME