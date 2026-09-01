Sortie brame du cerf Louerre Tuffalun
vendredi 25 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Sortie brame du cerf
Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Comme chaque année nous vous proposons une sortie brame du cerf. Cette sortie est suivie d’un petit film de 15 min en immersion dans le monde du cerf. Puis d’un repas froid et d’un apéro offert le tout dans une ambiance conviviale.
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Louerre 10 rue de la dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com
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English :
As we do every year, we’re offering a deer rutting season outing. The outing is followed by a short 15-minute film that immerses you in the world of deer. Then, we’ll enjoy a cold meal and complimentary drinks, all in a friendly atmosphere.
L’événement Sortie brame du cerf Tuffalun a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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