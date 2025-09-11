Sortie bryologie Partez à la découverte des mousses Bonnac-la-Côte

Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Sur les zones de sources de la Glane, une boulaie à sphaignes, milieu peu courant, occupe plus d’un hectare. Isabelle Charissou, Bryologue, nous guidera à la recherche des diverses espèces de mousses présentes.

Inscription obligatoire par mail ou par téléphone(en lien), le lieu de RDV est donné à l’inscription. Prévoir tenue de terrain adaptée à la météo, bottes indispensables. .

Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 27 34 70 v.blot@cen-na.org

