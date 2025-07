Sortie Canoë Commensacq

Sortie Canoë Commensacq dimanche 13 juillet 2025.

Sortie Canoë

Base de Loisirs de Mexico Commensacq Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Nous vous proposons de nous retrouver pour un pic-nic et la descente de la Leyre jusqu’à La Pouloye en profitant des tarifs négociés pour les adhérents de l’ACL ! La date approche, n’oubliez pas de réserver auprès de l’ACL au 06 33 07 33 62. L’adhésion à l’ACL ne coute que 12€ par famille et vous pe

Nous vous proposons de nous retrouver pour un pic-nic et la descente de la Leyre jusqu’à La Pouloye en profitant des tarifs négociés pour les adhérents de l’ACL ! La date approche, n’oubliez pas de réserver auprès de l’ACL au 06 33 07 33 62. L’adhésion à l’ACL ne coute que 12€ par famille et vous permettra de bénéficier d’autres avantages tarifaires et de vous inscrire aux activités à la rentrée ! .

Base de Loisirs de Mexico Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English :

We invite you to join us for a picnic and a trip down the Leyre to La Pouloye, taking advantage of special rates for ACL members! Don’t forget to book with ACL on 06 33 07 33 62. ACL membership costs just 12? per family, and you can take part in all the activities

German : Sortie Canoë

Wir schlagen vor, dass wir uns zu einem Picknick und einer Fahrt auf der Leyre bis nach La Pouloye treffen und dabei von den ausgehandelten Preisen für ACL-Mitglieder profitieren! Das Datum rückt näher, vergessen Sie nicht, bei der ACL unter 06 33 07 33 62 zu reservieren. Die ACL-Mitgliedschaft kostet nur 12? pro Familie und Sie können

Italiano :

Vi invitiamo a unirvi a noi per un picnic e una gita lungo la Leyre fino a La Pouloye, approfittando delle tariffe speciali per i soci ACL! La data si avvicina, quindi non dimenticate di prenotarvi presso l’ACL al numero 06 33 07 33 62. L’iscrizione all’ACL costa solo 12 euro a famiglia e si può partecipare a tutte le attività

Espanol : Sortie Canoë

Le invitamos a unirse a nosotros para un picnic y un viaje por la Leyre hasta La Pouloye, ¡aprovechando las tarifas especiales para miembros de ACL! La fecha se acerca, así que no olvide reservar con ACL en el 06 33 07 33 62. Ser socio del ACL sólo cuesta 12 euros por familia, y podrá participar en todas las actividades

L’événement Sortie Canoë Commensacq a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Cœur Haute Lande