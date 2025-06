Sortie canoë découverte de la Vienne, au fil de l’eau Bujaleuf 29 juillet 2025 13:30

Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 13:30:00

fin : 2025-07-29 17:30:00

Date(s) :

2025-07-29

Partez en canoë à la découverte de l’une des rivières les plus emblématiques du Limousin la Vienne.

Ce parcours, accessible aux débutants, permettra de se fondre dans la nature et d’observer la faune patrimoniale et

les milieux remarquables de ce territoire. Une occasion de discuter également du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne et des espèces végétales et animales qui le peuplent.

ANIMÉ PAR LE CANOE KAYAK CLUB D’EYMOUTIERS ET LE PARC.

A partir de 8 ans et savoir nager.

Tarif 20 € / adulte et 18 € /enfant.

Renseignements et réservations obligatoires auprès du Parc au 06 31 74 84 59.

Descente de 3-4 km. Prévoir chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et vêtements de rechange. .

Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 84 59

