Sortie canoë et accrobranche pour les jeunes Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Viens passer une journée sportive à Najac ! (réservé aux 15-25 ans)

RDV 8h30 à la Gare Départ et retour en train

Prévoir pique-nique

5€ par personne

Inscriptions obligatoires par téléphone au 06.14.86.22.50 5 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 86 22 50

English :

Come and spend a sporting day in Najac! (reserved for 15-25 year olds)

German :

Komm und verbringe einen sportlichen Tag in Najac! (nur für 15-25-Jährige)

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata sportiva a Najac! (riservato ai giovani tra i 15 e i 25 anni)

Espanol :

¡Ven a pasar un día deportivo en Najac! (reservado para jóvenes de 15 a 25 años)

