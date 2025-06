Sortie Canoë-Kayak sur le lac de Pierre-Percée Pôle Canoë-Paddle Fenneviller 15 juillet 2025 11:00

Meurthe-et-Moselle

Sortie Canoë-Kayak sur le lac de Pierre-Percée Pôle Canoë-Paddle Base Nautique Les Bordes Fenneviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Mardi 2025-07-15 11:00:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-07-15

2025-08-25

Naviguez sur le magnifique lac de Pierre-Percée à bord de Canoë-Kayak (1 à 3 personnes) ou en paddle. Tout public à partir de 6 ans. Tarif: à partir de 9€ par personne. Réservation au 03 83 71 23 25.Tout public

9 .

Pôle Canoë-Paddle Base Nautique Les Bordes

Fenneviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25

English :

Sail on the magnificent Lac de Pierre-Percée aboard a Canoe-Kayak (1 to 3 people) or paddle. All ages 6 and up. Price: from 9? per person. Reservations on 03 83 71 23 25.

German :

Fahren Sie auf dem wunderschönen See von Pierre-Percée in einem Kanu-Kajak (1 bis 3 Personen) oder auf einem Paddelboot. Für alle ab 6 Jahren. Preis: ab 9 ? pro Person. Reservierung unter 03 83 71 23 25.

Italiano :

Navigate sul magnifico lago Pierre-Percée in canoa-kayak (da 1 a 3 persone) o in pedalò. Adatto a tutte le età, dai 6 anni in su. Prezzo: a partire da € 9 a persona. Prenotare al numero 03 83 71 23 25.

Espanol :

Navegue por el magnífico lago Pierre-Percée en Canoa-Kayak (de 1 a 3 personas) o a remo. Apto para todas las edades a partir de 6 años. Precio: a partir de 9 euros por persona. Reserva en el 03 83 71 23 25.

