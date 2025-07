Sortie canoë patrimoine entre l’ïle de Bourgine et le Musée du Papier Ile de Bourgine Angoulême

Sortie canoë patrimoine entre l'ïle de Bourgine et le Musée du Papier

Ile de Bourgine, Angoulême, Charente

Mardi 2025-07-15

2025-07-29

2025-07-15 2025-07-29

L’été nous invite à profiter du fleuve en canoë pour découvrir l’histoire industrielle d’Angoulême.

En partant de l’île Bourgine jusqu’au Musée du Papier, vous aurez un autre regard sur le plus beau ruisseau du royaume.



Stage famille, à partir de 8 ans

Ile de Bourgine Club de canoë kayak d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Summer invites us to take to the river in a canoe and discover Angoulême?s industrial history.

From Île Bourgine to the Musée du Papier, you’ll get a different view of the kingdom’s most beautiful stream.



Family course, ages 8 and up

German :

Der Sommer lädt uns ein, den Fluss mit dem Kanu zu genießen und die Industriegeschichte von Angoulême zu entdecken.

Wenn Sie von der Île Bourgine bis zum Papiermuseum fahren, werden Sie einen anderen Blick auf den schönsten Bach des Königreichs werfen.



Familienpraktikum, ab 8 Jahren

Italiano :

L’estate vi invita a percorrere il fiume in canoa e a scoprire la storia industriale di Angoulême.

Dall’Île Bourgine al Musée du Papier, avrete una visione diversa del più bel corso d’acqua del regno.



Corso per famiglie, a partire dagli 8 anni

Espanol :

El verano le invita a lanzarse al río en canoa y descubrir la historia industrial de Angulema.

Desde la Île Bourgine hasta el Musée du Papier, tendrá una visión diferente del arroyo más hermoso del reino.



Curso familiar, a partir de 8 años

