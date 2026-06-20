Sortie Canyoning Gorges de la Langouette (Niveau intermédiaire) Gorges de la Langouette Les Planches-en-Montagne samedi 20 juin 2026.

Les Planches-en-Montagne

Sortie Canyoning Gorges de la Langouette (Niveau intermédiaire)

Gorges de la Langouette Chemin des Cascades Les Planches-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-25 2026-07-10

Le massif du Jura regorge de trésors sculptés par l’eau et nous vous invitons lors de ces sorties à découvrir les gorges de la Langouette !

Une immersion spectaculaire dans un encaissement record. Changement d’ambiance ! La Langouette est l’un des canyons les plus esthétiques et impressionnants de la région. Ici, la rivière a creusé une faille étroite et profonde, créant une atmosphère de monde perdu .

Le parcours Un canyon plus technique et aquatique que celui des Malvaux. Vous évoluez entre des parois très resserrées avec des sauts plus hauts, des siphons ludiques (selon le niveau d’eau) et des rappels sous cascades. L’expérience verticale est présente. C’est une sortie dynamique où l’on se sent vraiment petit face à la puissance de la nature. Sous l’œil expert de votre moniteur, vous apprendrez à maîtriser les descentes en rappel. L’ approche pédagogique et bienveillante du guide vous permettra de dépasser vos limites !

Équipement fourni combinaison, casque, baudrier et gants (printemps).

A partir de 12 ans. Savoir nager est obligatoire.

Prévoir maillot de bain, cordon pour lunettes, de bonnes chaussures crantées ainsi que des vêtements de rechange. Transport non inclus

Sortie encadrée par des moniteurs diplômés (Maximum 10 personnes par guide). En cas de mauvais temps la sortie peut-être annulée, reportée ou le lieu peut être modifié. .

Gorges de la Langouette Chemin des Cascades Les Planches-en-Montagne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 61 57 62

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English : Sortie Canyoning (intermédiaire)

L’événement Sortie Canyoning Gorges de la Langouette (Niveau intermédiaire) Les Planches-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON