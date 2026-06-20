Sortie Canyoning Gorges de Malvaux (Niveau débutant) Gorges de Malvaux Foncine-le-Bas

Foncine-le-Bas

Sortie Canyoning Gorges de Malvaux (Niveau débutant)

Gorges de Malvaux 137 Route de Champagnole Foncine-le-Bas Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-08-31 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-25 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-10

Idéal pour une initiation tout en douceur, le canyon de Malvaux apportera un réel côté ludique et esthétique à votre sortie. Ici, pas de stress, juste du plaisir dans un cadre sauvage et préservé. Le parcours se compose de marches, de nages, d’une succession de petits sauts pouvant être détournés, des glissages sur des tobbogans naturels de la Saine. Sortie parfaitement adaptée aux enfants et aux personnes craignant la hauteur. Aucune descente en rappel.

Équipement fourni combinaison, casque et gants (printemps).

Prévoir maillot de bain, cordon pour lunettes, de bonnes chaussures crantées ainsi que des vêtements de rechange. Transport non inclus

Sortie encadrée par des moniteurs diplômés (Maximum 10 personnes par guide). En cas de mauvais temps la sortie peut-être annulée, reportée ou le lieu peut être modifié. .

Gorges de Malvaux 137 Route de Champagnole Foncine-le-Bas 39520 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 61 57 62

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English : Sortie Canyoning (Débutant)

L’événement Sortie Canyoning Gorges de Malvaux (Niveau débutant) Foncine-le-Bas a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON