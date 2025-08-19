Sortie canyoning Somport Urdos
Somport Espace Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 EUR
3h d’activité sur ce nouveau canyon ludique et rafraichissant. Au programme sauts, toboggans, nage et rappels (non obligatoires) ouvrant sur des paysages exceptionnels.
Activité maintenue dès 4 participants, adapté aux débutants. A partir de 8 ans. Encadré par un professionnel diplômé et matériel fourni. .
Somport Espace Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
