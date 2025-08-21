Sortie canyoning Somport Urdos

Sortie canyoning Somport Urdos jeudi 21 août 2025.

Somport Espace Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques

2025-08-21

2025-08-21

2025-08-21

3h d'activité sur ce nouveau canyon ludique et rafraichissant. Au programme sauts, toboggans, nage et rappels (non obligatoires) ouvrant sur des paysages exceptionnels.

Activité maintenue dès 4 participants, adapté aux débutants. A partir de 8 ans. Encadré par un professionnel diplômé et matériel fourni.

Somport Espace Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

