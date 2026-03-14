Sortie canyoning Somport Urdos
Sortie canyoning Somport Urdos samedi 9 mai 2026.
Sortie canyoning
Somport Espace Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
3h d’activité sur ce nouveau canyon ludique et rafraichissant. Au programme sauts, toboggans, nage et rappels (non obligatoires) ouvrant sur des paysages exceptionnels.
Activité maintenue dès 4 participants, adapté aux débutants. A partir de 8 ans. Encadré par un professionnel diplômé et matériel fourni. .
Somport Espace Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
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English : Sortie canyoning
L’événement Sortie canyoning Urdos a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn