Sortie canyoning Espace Somport Urdos

Urdos

Sortie canyoning

Espace Somport Col du Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Profitez d’une sortie canyoning transfrontalière encadrée de 3h. Au programme, RDV au Somport pour un départ en direction de l’Espagne toute proche. Plusieurs sauts dans la rivière, glissades sur des toboggans naturels, nage en eaux vives et possibilité de rappel.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos guides professionnels vous accompagneront tout au long de cette escapade pour garantir votre sécurité et votre plaisir.

Informations Pratiques

Durée 3h,

Dès 8 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).

RDV Col du Somport pour un départ en direction de l’Espagne toute proche.

Adapté aux débutants.

Maximum 120kg.

A prévoir carte d’identité, chaussures de sport, maillot de bain et serviette.

Activité maintenue dès 4 participants. .

Espace Somport Col du Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

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English : Sortie canyoning

L’événement Sortie canyoning Urdos a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn