Sortie canyoning Espace Somport Urdos
Sortie canyoning Espace Somport Urdos jeudi 13 août 2026.
Urdos
Sortie canyoning
Espace Somport Col du Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Profitez d’une sortie canyoning transfrontalière encadrée de 3h. Au programme, RDV au Somport pour un départ en direction de l’Espagne toute proche. Plusieurs sauts dans la rivière, glissades sur des toboggans naturels, nage en eaux vives et possibilité de rappel.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos guides professionnels vous accompagneront tout au long de cette escapade pour garantir votre sécurité et votre plaisir.
Informations Pratiques
Durée 3h,
Dès 8 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).
RDV Col du Somport pour un départ en direction de l’Espagne toute proche.
Adapté aux débutants.
Maximum 120kg.
A prévoir carte d’identité, chaussures de sport, maillot de bain et serviette.
Activité maintenue dès 4 participants. .
Espace Somport Col du Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie canyoning
L’événement Sortie canyoning Urdos a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Urdos (Pyrénées-Atlantiques)
- Sortie canyoning Somport Urdos 6 juin 2026
- Sortie canyoning Somport Urdos 7 juin 2026
- Sortie canyoning Somport Urdos 13 juin 2026
- Sortie canyoning Somport Urdos 14 juin 2026
- Sortie canyoning Somport Urdos 28 juin 2026