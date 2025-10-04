Sortie champignon en Touraine Azay-le-Rideau
Sortie champignon en Touraine Azay-le-Rideau samedi 4 octobre 2025.
Sortie champignon en Touraine
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-18 13:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
Bernard et Charles vous feront découvrir, lors d’une sortie de près de 3 h, le monde insoupçonné et tellement fascinant des champignons de nos forêts tourangelles.
Les samedis matin du mois d’octobre
Rendez-vous à la Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé à 9 h.
Paire de bottes et panier à fond plat
Covoiturage possible. 3 .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 17 72 01 lasavonnerieduzebre@gmail.com
English :
Bernard and Charles will take you on a 3-hour tour of the fascinating and all-too-familiar world of mushrooms.
German :
Bernard und Charles führen Sie drei Stunden lang durch die spannende und viel zu unbekannte Welt der Pilze.
Italiano :
Bernard e Charles vi accompagneranno in un tour di 3 ore nell’affascinante e fin troppo familiare mondo dei funghi.
Espanol :
Bernard y Charles le llevarán en un recorrido de 3 horas por el fascinante y demasiado familiar mundo de las setas.
