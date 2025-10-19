Sortie Champignon Nant

Sortie Champignon Nant dimanche 19 octobre 2025.

Sortie Champignon

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Partez à la découverte des champignons de la forêt domaniale du Suquet.

Au cours de cette sortie, vous serez initié·e·s à la mycologie découverte de l’écologie des champignons, apprentissage de leur identification grâce à une clé de détermination, ainsi que leurs usages culinaires et médicinaux.

De 14h30 à 17h. RDV à l’aire de pique-nique de la forêt domaniale du Suquet

Sortie organisée par Victoria Linhares, Praticienne en Herboristerie. Prévoir de l’eau et des vêtements adaptés

Inscriptions demandées par téléphone ou par mail. 15 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 61 48 85 43 lesentierdesherbes@gmail.com

English :

Discover the mushrooms of the Suquet state forest.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Pilzen im Staatswald von Le Suquet.

Italiano :

Scoprite i funghi della foresta demaniale del Suquet.

Espanol :

Descubra las setas del bosque estatal de Suquet.

L’événement Sortie Champignon Nant a été mis à jour le 2025-10-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)