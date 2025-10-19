Sortie Champignon Nant
Partez à la découverte des champignons de la forêt domaniale du Suquet.
Au cours de cette sortie, vous serez initié·e·s à la mycologie découverte de l’écologie des champignons, apprentissage de leur identification grâce à une clé de détermination, ainsi que leurs usages culinaires et médicinaux.
De 14h30 à 17h. RDV à l’aire de pique-nique de la forêt domaniale du Suquet
Sortie organisée par Victoria Linhares, Praticienne en Herboristerie. Prévoir de l’eau et des vêtements adaptés
Inscriptions demandées par téléphone ou par mail. 15 .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 61 48 85 43 lesentierdesherbes@gmail.com
