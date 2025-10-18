Sortie champignons Balade ludique en forêt d’Allogny Allogny

Carrefour de Bléron Allogny Cher

Découverte ludique de la forêt et des champignons . Cette sortie est encadrée par l’animateur nature Frédéric Thélinge. Durée de la découverte environ 2h

Nous vous proposons une découverte enchantée de la forêt d’Allogny au cours de laquelle vous fabriquerez vous-mêmes des têtes de lutins en argiles !

Mais qui dit balade en forêt, dit bien sûr chasse aux champignons ! Cette sortie sera également l’occasion d’en apprendre plus sur les bolets, cèpes et autres variétés !

Le Carrefour de Bléron est situé en bordure de la forêt d’Allogny, aux limites d’Allogny, de Saint-Martin-d’Auxigny et Saint-Eloy-de-Gy. On y accède par la route forestière de Belle Borne ou par la route forestière de Saint-Eloy. Les coordonnées GPS du Carrefour sont 47.201551, 2.341566. »

Carrefour de Bléron Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60

English :

Fun discovery of the forest and mushrooms. This outing is supervised by nature guide Frédéric Thélinge. Duration: approx. 2 hours

German :

Spielerische Entdeckung des Waldes und der Pilze . Dieser Ausflug wird von dem Naturanimateur Frédéric Thélinge betreut. Dauer der Entdeckungstour: ca. 2 Stunden

Italiano :

Divertente scoperta della foresta e dei funghi. Questa uscita è supervisionata da Frédéric Thélinge. Durata: circa 2 ore

Espanol :

Descubrimiento lúdico del bosque y las setas. Esta salida está supervisada por Frédéric Thélinge. Duración: 2 horas aproximadamente

