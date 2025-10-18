Sortie champignons balade mycologique Rue du Stade Pouilloux

Sortie champignons balade mycologique

Rue du Stade Rendez-vous sur le parking du stade Pouilloux

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Sortie mycologique dans le bois de Thomasse, à Pouilloux, avec Michel Barbier.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures au parking du stade à Pouilloux, cueillette, puis reconnaissance des champignons. Fin vers midi.

Michel Barbier, pharmacien féru de mycologie, montrera comment classer ces champignons, différencier les espèces ressemblantes, identifier les bons et les toxiques ou non comestibles. .

+33 6 63 94 36 40 libre.regard@gmail.com

