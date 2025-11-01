Sortie champignons Busserolles
Sortie champignons Busserolles samedi 1 novembre 2025.
Sortie champignons
Salle des fêtes Busserolles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Venez découvrir les champignons qui nous entourent et apprendre à les reconnaître
10h-12h balade cueillette, enfile tes bottes et prends ton plus beau panier.
12h repas partagé, chacun ramène quelque chose à partager.
14h-17h exposition, champignons frais avec identification
14h30 conférence
Animé par La Soupape Sauvage. Venez découvrir les champignons qui nous entourent et apprendre à les reconnaître
10h-12h balade cueillette, enfile tes bottes et prends ton plus beau panier.
12h repas partagé, chacun ramène quelque chose à partager.
14h-17h exposition, champignons frais avec identification
14h30 conférence DIGESTE! , les intoxications par les champignons, rapport d’étude de toxicovigilance de l’ANSES. .
Salle des fêtes Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laplaceauxsoins@mailo.com
English : Sortie champignons
Come and discover the mushrooms that surround us and learn how to recognize them:
10 a.m.-12 p.m.: mushroom-picking walk, put on your boots and grab your best basket.
12pm: shared lunch, everyone brings something to share.
2pm-5pm: exhibition, fresh mushrooms with identification
2:30 p.m.: conference
German : Sortie champignons
Entdecken Sie die Pilze, die uns umgeben, und lernen Sie, sie zu erkennen:
10h-12h: Spaziergang zum Sammeln, zieh deine Stiefel an und nimm deinen schönsten Korb mit.
12 Uhr: Gemeinsames Essen, jeder bringt etwas zum Teilen mit.
14h-17h: Ausstellung, frische Pilze mit Identifizierung
14.30 Uhr Vortrag
Italiano :
Venite a scoprire i funghi che ci circondano e imparate a riconoscerli:
10.00-12.00: passeggiata per la raccolta dei funghi, indossate gli stivali e portate il vostro cestino migliore.
ore 12: pranzo condiviso, ognuno porta qualcosa da condividere.
14.00-17.00: esposizione, funghi freschi con identificazione
ore 14.30: conferenza
Espanol : Sortie champignons
Venga a descubrir las setas que nos rodean y aprenda a reconocerlas:
10.00-12.00: paseo para recoger setas, ponte las botas y coge tu mejor cesta.
12h: comida compartida, cada uno trae algo para compartir.
14h-17h: exposición, setas frescas con identificación
14.30 h: conferencia
L’événement Sortie champignons Busserolles a été mis à jour le 2025-10-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin