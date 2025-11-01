Sortie champignons Busserolles

Sortie champignons Busserolles samedi 1 novembre 2025.

Sortie champignons

Salle des fêtes Busserolles Dordogne

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Venez découvrir les champignons qui nous entourent et apprendre à les reconnaître

10h-12h balade cueillette, enfile tes bottes et prends ton plus beau panier.

12h repas partagé, chacun ramène quelque chose à partager.

14h-17h exposition, champignons frais avec identification

14h30 conférence

14h30 conférence DIGESTE! , les intoxications par les champignons, rapport d’étude de toxicovigilance de l’ANSES. .

Salle des fêtes Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laplaceauxsoins@mailo.com

English : Sortie champignons

Come and discover the mushrooms that surround us and learn how to recognize them:

10 a.m.-12 p.m.: mushroom-picking walk, put on your boots and grab your best basket.

12pm: shared lunch, everyone brings something to share.

2pm-5pm: exhibition, fresh mushrooms with identification

2:30 p.m.: conference

German : Sortie champignons

Entdecken Sie die Pilze, die uns umgeben, und lernen Sie, sie zu erkennen:

10h-12h: Spaziergang zum Sammeln, zieh deine Stiefel an und nimm deinen schönsten Korb mit.

12 Uhr: Gemeinsames Essen, jeder bringt etwas zum Teilen mit.

14h-17h: Ausstellung, frische Pilze mit Identifizierung

14.30 Uhr Vortrag

Italiano :

Venite a scoprire i funghi che ci circondano e imparate a riconoscerli:

10.00-12.00: passeggiata per la raccolta dei funghi, indossate gli stivali e portate il vostro cestino migliore.

ore 12: pranzo condiviso, ognuno porta qualcosa da condividere.

14.00-17.00: esposizione, funghi freschi con identificazione

ore 14.30: conferenza

Espanol : Sortie champignons

Venga a descubrir las setas que nos rodean y aprenda a reconocerlas:

10.00-12.00: paseo para recoger setas, ponte las botas y coge tu mejor cesta.

12h: comida compartida, cada uno trae algo para compartir.

14h-17h: exposición, setas frescas con identificación

14.30 h: conferencia

