Sortie champignons dans la forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige

Sortie champignons dans la forêt d’Epagne
Le Monteil Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Sortie à la découverte des champignons dans la forêt d’Epagne. Dès 9h, balade et récolte, chaussures de marche adaptées ou bottes et bouteille d’eau. A 12h, dégustation des champignons et prévoir son pique nique et à partir de 13h-14h, classification, recensement et exposition de la récolte avec des échanges avec les bénévoles et mycologues de deux associations. .
Le Monteil Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 57 62 20 gabbroforetepagne@gmail.com
