Sortie champignons en forêt de Fontainebleau mercredi 22 octobre 2025.

Programme de la Sortie Champignons en Forêt de Fontainebleau

Au cours de cette journée, vous découvrirez :

– comment identifier les champignons sans vous tromper et différencier les comestibles des toxiques,

– comment les récolter tout en respectant la biodiversité,

– comment les conserver et les transformer,

– quelques délicieuses recettes pour régaler votre palais.

Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à reconnaitre les principaux arbres de la forêt.

Cette sortie convient à toute la famille :-) Elle est toutefois réservée à des personnes en bonne condition physique car le parcours peut atteindre 4 à 6km et être ponctués de petits dénivelés.

.=> Réservation obligatoire sur le blog isabelle-desfleurs.com

À PROPOS D’ISABELLE DESFLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant plus de quinze ans.

Aujourd’hui diplômée en mycologie, cette guide nature adepte de la sobriété heureuse transmet avec passion ses connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, les champignons et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

N.B. : Bien que les sorties se déroulent dans les meilleurs coins d’Île-de-France, l’abondance de champignons comestibles ne peut être garantie car leur présence dépend beaucoup de la météo. Merci de votre compréhension.

Partez à la cueillette des champignons dans la belle forêt de Fontainebleau et apprenez à les reconnaitre sans vous tromper lors de cette sortie nature guidée par Isabelle Desfleurs.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 10h30 à 17h00

Le mercredi 12 novembre 2025

de 10h30 à 17h00

Le lundi 10 novembre 2025

de 10h30 à 17h00

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 17h00

Le mercredi 05 novembre 2025

de 10h30 à 17h00

Le mercredi 22 octobre 2025

de 10h30 à 17h00

payant

À partir de 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

